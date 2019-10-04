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Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi

3. Sayfa / 04 Ekim 2019 Cuma 14:43
Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu

Teröristbaşı Öcalan'a övgü dolu sözler ve terör propagandası yapmaktan dolayı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013'te terör propagandası ve tehdit dolu sözleri nedeniyle dava açılmıştı.

TERÖR PROPAGANDASINDAN İÇERİ GİRMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Terör propagandası ve Devleti tehdit suçlarından 7 Eylül 2018'de Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, iki siyasetçinin mahkumiyet kararını 4 Aralık 2018'de onadı. Anayasa Mahkemesi ise bunun bir hak ihlali olduğu ve düşünce özgürlüğü olduğuna hükmetti. 

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.

Hakkında tahliye kararı verilen Önder Kandıra Cezaevi'nden tahliye oldu. 

Eski MilletvekiliAnayasaAğır Ceza Mahkemesi


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