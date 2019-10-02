Ölen komşusu için mezar kazarken öldü

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Muharrem Aktaş, bir süredir İstanbul’da tedavi görüyordu. Birkaç gün önce ameliyata alınan Aktaş, sağlık durumunun ciddiyetini korumasının ardından doktorların tüm çabalarına rağmen hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirdi. Aktaş’ın acı haberini alan Zonguldak’taki komşuları taziye için hazırlıklara başladı.



Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde toplanan kalabalıktan bazıları da Muharrem Aktaş’ın mezarını kazmak istedi. 2 çocuk babası 32 yaşındaki Engin Yurtseven de mezar kazmak isteyen arkadaşlarına yardım etmek istedi. Mezarın kazılmasından bir süre sonra talihsiz adam olduğu yere yığılıp kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mezarlığa 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Engin Yurtseven hastane yolunda hayatını kaybetti.



İkinci acıyı yaşayan köylüler ise cenazesi İstanbul’dan getirilen Muharrem Aktaş’ın tabutunun yanına mezarının açıldığı sırada kalp krizi geçirerek ölen komşusu Engin Yurtseven’in de tabutunu koydu. Kılınan cenaze namazının ardından iki komşunun cenazeleri toprağa verildi.







İHA’ya konuşan köy sakinleri, "Ayvatlar köyünden olan Muharrem Aktaş isimli köylümüz İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Onun mezarını kazan gençlerden Engin Yurtseven isimli gencimiz mezar kazarken ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İkisinin de cenaze namazlarını kıldıktan sonra defnettik. İki arkadaşımız da sevdiğimiz insanlardı. Allah ikisine de rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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