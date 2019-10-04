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Kaza anı otobüs kamerasında

Avcılar’da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

3. Sayfa / 04 Ekim 2019 Cuma 15:05
Kaza anı otobüs kamerasında
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Kaza, 3 gün önce E-5 yanyol Avcılar Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Halk otobüslerinin karıştığı kaza sonrasında bir halk otobüsü refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devirmişti. Yaşanan kazada 5 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera da ortaya çıktı. Görüntülerde araç içinde yolcuların otururken bir anda kazanın yaşanması ve yolcuların savrulması görülüyor. Aracın ön kamerasında ise otobüsün elektrik direğine çarpıp devirdiği anlar yer alıyor.


Kaynak : İHA

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KameraHalk OtobüsüCihangir


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