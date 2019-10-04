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Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Yaşam / 04 Ekim 2019 Cuma 11:20
Irak'ta ölü sayısı 44'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan Katar, vatandaşlarını Irak'a yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak : AA

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ProtestoYolsuzlukBağdatHükümet KarşıtıSokağa Çıkma Yasağı


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