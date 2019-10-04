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Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Datça açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

3. Sayfa / 04 Ekim 2019 Cuma 23:29
Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathane ise Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.



ÇANAKKALE'DE SALLANMIŞTI

AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem saat 18:54'te oldu. Sarsıntı yerin 15,1 km altında gerçekleşti.

DepremEge Denizi


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