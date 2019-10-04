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Bingöl'de 'Bin Şifa Bingöl Bal Festivali' başlıyor

'Bin Şifa Bingöl Bal Festivali' Aydın Aydın, Ferhat Göçer, Grup Gripin, Erkam Aydar, Maral gibi sanatçıların katılımıyla başlıyor.

Kültür-Sanat / 04 Ekim 2019 Cuma 16:41
Bingöl'de 'Bin Şifa Bingöl Bal Festivali' başlıyor
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Bingöl'de 'Bin Şifa Bingöl Bal Festivali' 11- 13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

3 gün sürecek festivalde; Aydın Aydın, Ferhat Göçer, Grup Gripin, Erkam Aydar, Maral ve sürpriz sanatçılar katılımcılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Festivalde ayrıca, Bingöl Yöresel Yemekler ve Ballı Lezzetler Yarışması da düzenlenecek.

Bingöl Valiliği de sosyal medya hesabından, 'Dünya 2'ncisi Bingöl Balı'nı tatmak için 'Binşifa Bingöl Bal Festivali' ne bekliyoruz ' paylaşımında bulundu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Grup GripinSosyal MedyaAydın AydınBal FestivaliFerhat Göçer


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