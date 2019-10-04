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Ayşe'nin ölüm nedeni belli oldu!

Ankara’da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz’da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.’nin (45) evinde ölü bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren “Propofol” ilacı bulunduğu tespit edilmişti. Ancak otopsiden kesin sonuç çıkmayınca, örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan raporda, genç kadının kesin ölüm nedeni için “Ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiğine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

3. Sayfa / 04 Ekim 2019 Cuma 10:22
Ayşe'nin ölüm nedeni belli oldu!

Ayşe Karaman'ın kanında 166 miligram alkol bulunduğu ifade edilen raporda, genç kadının darbeye bağlı travmatik bir tesirle ölmediği belirtildi.

Kim enjekte etti?

Karaman'ın sol elinin üzerinde damar yoluna ilaç uygulanması amacıyla intraket (damar yolu) bulunduğu bildirilen raporda, anestezik maddelerin vücuda kimin tarafından enjekte edildiği sorularına ise yanıt alınamadı. Karaman ailesi olayın intihar olmadığını iddia ederken, Özgür T. ise Karaman'ın kendisinden ağrı kesici istediğini, genç kadına damar yolu açarak “Arveles” ve “Zofer” adlı ilaçları verdiğini, “Propofol”u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

Hastalık geçmişine inceleme

Ayşe Karaman'ın hastalık geçmişini araştıran mahkeme, Karaman'ın kullandığı ilaçların niteliği ve amacına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği'ne gönderdiği yazıların cevabını bekliyor. Mahkeme tarafından, Özgür T. hakkındaki iddialarla ilgili olarak da daha önce çalıştığı hastanelere yazı gönderildiği ve iddialara cevap verilmesi istendiği kaydedildi.

Sağlık BakanlığıHastalıkAğrı Kesici


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