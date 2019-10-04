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5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti ortaya çıktı

Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.

Yaşam / 04 Ekim 2019 Cuma 14:19
5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti ortaya çıktı

Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe Höyüğünde, İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar bu yılda sürdü. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarında bu yıl önemli bir bulguya rastlandığı belirtildi. Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane’nin kazı başkanlığındaki ekip, bir çocuğa ait iskelet tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda alınan numuneler sonucu iskeletin 6-7 yaşlarına ait olduğu değerlendirilen bir çocuğa ait olduğu belirlendi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Frangipane, höyüğün batı kısmındaki kazılarda ortaya çıkardıkları iskelette evin taban kısmında rastladıklarını söyledi.

O dönemlerde çocukların eve gömüldüğünü belirten Frangipane, bulunan çocuğun iskeletinin 5600-5700 yıllık olduğunu ifade etti.

Bunun çok önemli bir buluntu olduğunu ifade eden Frangipane, iskelete yapılacak analiz sonucunda daha çok detaylı bilgilere ulaşacaklarını dile getirdi.

Prof. Frangipane, analiz sonuçlarının buldukları iskeletinin cinsiyetini, genetik yapısını, yaşını ve neden hayatını kaybettiği ortaya çıkacağını da söyleyerek o dönemde nasıl beslenildiği gibi detayları da öğrenebileceklerini ifade etti.

Kaynak : İHA

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GenetikLa Sapienza Üniversitesiİtalya


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