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Trump'ın azil süreci başladı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump için azil sürecini resmen başlatan tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Trump karara, "Amerikan tarihinin en büyük cadı avı!" mesajıyla tepki gösterdi.

Dünya / 31 Ekim 2019 Perşembe 19:14
Trump'ın azil süreci başladı

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Soruşturmayı hızlandıran ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Azil süreci kapsamındaki ilk oylamasını yapan meclisin onayladığı tasarı, 196'ya karşı 232 oyla kabul edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ 2020'YE KADAR SÜRECEK

Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi aylar sürebilecek, 2020'nin ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen başlamış oldu.

BEYAZ SARAY'DAN İLK TEPKİ

Beyaz Saray karar sonrası Demokratların meclis kurallarını hiçe sayan adımlarını meşrulaştırmaktan öte bir şey yapmadığını açıkladı.

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