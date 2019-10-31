Trump'ın azil süreci başladı

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu. Soruşturmayı hızlandıran ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Azil süreci kapsamındaki ilk oylamasını yapan meclisin onayladığı tasarı, 196'ya karşı 232 oyla kabul edildi.



SORUŞTURMA SÜRECİ 2020'YE KADAR SÜRECEK



Sürece ilişkin bu ilk resmi oylamanın ardından, şimdi aylar sürebilecek, 2020'nin ilk haftalarına kadar uzanabilecek bir soruşturma süreci resmen başlamış oldu.



BEYAZ SARAY'DAN İLK TEPKİ



Beyaz Saray karar sonrası Demokratların meclis kurallarını hiçe sayan adımlarını meşrulaştırmaktan öte bir şey yapmadığını açıkladı.