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Selahattin Demirtaş o dosyadan tahliye edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni çıkan yargı paketi çerçevesinde, 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye oldu. Ancak Demirtaş'ın başka dosyada tutukluluk hali devam etmesi nedeniyle ceza evinden çıkamayacağı belirtildi.

Siyaset / 31 Ekim 2019 Perşembe 21:46
Selahattin Demirtaş o dosyadan tahliye edildi

Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı davadan tahliye edildi. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmiş, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Kararı onamıştı.



YENİ YARGI PAKETİ SONRASI TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan yeni yargı paketi ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden İbrahim Ayral'ın haberine göreSelahattin Demirtaş'ın avukatlarının başvurusu üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca infazın durdurulmasına hükmetti. Demirtaş, Ankara'daki bir başka dosyadan tutuklu olduğu için ceza evinden çıkamayacak.


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