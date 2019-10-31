Öztrak, YPG'ye terör örgütü diyemedi

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına CHP Sözcüsü Faik Öztrak konuk oldu.



Hande Fırat konuğu Öztrak'a net bir şekilde 'PKK eşittir, YPG eşittir, PYD diyor musunuz? Ve bunların hepsine terör örgütü diyor musunuz?' diye sordu.



TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ



Öztrak, PKK'ya terör örgütü derken YPG'ye net bir şekilde terör örgütü diyemedi.



Lafı uzatan Öztrak, PYD ve YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu söylerken 'Şimdi açıkcası PKK'nın terör örgütü olduğunu PYD ve YPG'nin de, PKK'nın uzantısı olduğunu bunlarında Türkiye'ye karşı terör eylemleri içerisinde olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Sosyal demokrat parti olarak terör karşı duruşumuzun partimizin kırmızı çizgisi olduğunun altını çiziyoruz' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel