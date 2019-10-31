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Öğretmenlere yeni önlük!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerinin tanıtım programına katıldı .Programda konuşan Bakan Selçuk, “Bu önlüğün güzel enerji oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Eğitim / 31 Ekim 2019 Perşembe 16:08
Öğretmenlere yeni önlük!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda yeni tasarlanan öğretmen önlüğünün tanıtım programına katıldı.

Bakan Selçuk , yeni tasarlanan önlüğü giyerek kürsüye çıktı. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk,”Önlük sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi, İşe başlamış olmanın kolları sıvamanın ,' bilgimle tecrübemle ben buradayım demenin' temsilidir. Önlük konusu önerilerin içinde çok fazla yer alıyordu. Okullarımızda kurulan tasarım beceri atölyeleri var. Öğretmeleri bu atölyeleri daha aktif olmasını eğitimin fiziksel olarak da çok fazla içinde olmasını bekliyoruz” dedi.



Atölyeler yaygınlaştıkça öğretmen kıyafetleri ile ilgili ihtiyaçların değişeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Buradan hareketle de öğretmenlerin görüşlerin alarak önlük tasarımı üzerinde çalıştık. Öğretmenlerimizle hazırlık sürecinde uzun temaslarımız oldu. Onların geri bildirimleriyle yapılan çalışmalar yön verildi.

Beş aylık bir çalışma odu. İstanbul'da bazı okullar bu önlük için pilot çalışma olacak. Bu önlüğün güzel enerji oluşturacağına inanıyorum.” Dedi. Ardından önlük tanıtımı gerçekleşti.




Kaynak : İHA

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ÖğretmenÖğretmeneviMilli Eğitim Bakanı

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