USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilçesinde, maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Ekim 2019 Perşembe 10:05
Maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan Mustafa T'nin kullandığı 67 AAU 323 plakalı servis minibüsü, Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Okan Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.

Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Kozlu Müessesesine giden maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiğini belirterek, 'Yaralı madenci kardeşlerimiz ilçemizdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir arkadaşımızın durumu ağır.' dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da kaza sonrası hastanede tedavi gören maden işçilerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

PolisTürkiye Taşkömürü KurumuKandilliİsmail ÇorumluoğluSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı