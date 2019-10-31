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İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Meteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.

Yaşam / 31 Ekim 2019 Perşembe 13:00
İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi
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Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından kuzey ilçeler üstündeki bulutlanmalar görüntülendi. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği görüldü.



Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Kaynak : İHA

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