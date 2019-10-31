Eren Erdem hakkında tahliye kararı

İstanbul İstinaf Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in infaz süresini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.



Eren Erdem, kapatılan Karşı Gazetesi'ne yönelik FETÖ davasında yargılanmış, 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Dava kapsamında 7 Ocak'ta tahliye edilen ve savcılığın yaptığı itiraz sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Erdem, 8 Ocak'ta tutuklanmıştı.



SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada 7 Ocak'ta Eren Erdem'in tahliyesine hükmetmişti.



Erdem hakkında, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme' zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması karara bağlanmıştı.



Tahliye sonrası karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmiş ve itirazı üst mahkeme sayılan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Bu mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını hükme bağlamıştı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen 3. duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Erdem'in, 'silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım'' ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.