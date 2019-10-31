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Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Ekonomi / 31 Ekim 2019 Perşembe 09:42
Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Fed, piyasaların beklentisi dahilinde hareket etti ve faizlerde 25 baz puan indirime gitti. Kararın ardından basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, 'Ekonomimiz için ne gerekiyorsa onu yaptık' ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz indiriminin ardından gevşeyen dolar/TL, 31 Ekim 2019 günü bankalararası piyasada 5,71 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,35 seviyesinde yer alıyor.

Dün akşamki Fed faiz kararının ardından bugün gözler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'na çevrildi. Toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin 13,9'dan, Yeni Ekonomik Planı (YEP) ile uyumlu olacak şekilde yüzde 12'ye çekilmesi bekleniyor.

EnflasyonMerkez Bankası

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