DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.



ABD'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünün cumartesi sızması ve pazar günü resmen açıklanması sonrası örgütten doğrulama geldi.



YENİ LİDER EL KUREYŞİ



DEAŞ, hem Bağdadi'nin hem de örgüt sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü teyit eden ses kaydı yayımladı. Ses kaydında örgüt liderliğine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin getirildiği duyuruldu.