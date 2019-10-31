USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. Terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu İbrahim El Haşimi'nin olduğu duyuruldu.

Dünya / 31 Ekim 2019 Perşembe 18:42
DEAŞ Bağdadi'nin ölümünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.

ABD'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünün cumartesi sızması ve pazar günü resmen açıklanması sonrası örgütten doğrulama geldi.

YENİ LİDER EL KUREYŞİ

DEAŞ, hem Bağdadi'nin hem de örgüt sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü teyit eden ses kaydı yayımladı. Ses kaydında örgüt liderliğine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin getirildiği duyuruldu.

Trump: DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü Trump: DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü AA, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi AA, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi Milli Savunma Bakanlığından ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması Milli Savunma Bakanlığından ABD'nin İdlib operasyonu açıklaması DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı

Terör Örgütü

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı