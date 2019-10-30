USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,38 - 6,39

Dayı yeğen kavgasında kan aktı!

Bursa’da borç meselesi yüzünden dayı yeğen arasında kavga çıktı. Olayda dayı darp sonucu, yeğeni de bıçakla yaralandı.

3. Sayfa / 30 Ekim 2019 Çarşamba 21:44
Dayı yeğen kavgasında kan aktı!
Video için tıklayın

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.G. isimli şahıs yeğeni T.E.'den bir miktar borç para aldı. T.E., dayısı A.G.'den parasını isteyince ortalık bir anda karıştı. T.E. parayı vermeyeceğini söyleyen dayısını darp etti. Yeğeninin elinden kurtulan A.G. belinden çıkardığı bıçakla yeğenini karnından bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından yaralanan T.E.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, darp neticesi yaralanan A.G. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan T.E. kendisini görüntüleyen muhabire küfür ederken yakınları ise, “Çekme, bu haberi yayınlarsan seni şikayet ederim' diye tehdit etti.

Olay yerini inceleme altına alan ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisUludağ ÜniversitesiNilüferSağlık Ekipleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı