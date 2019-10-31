Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Gürcistan stratejik iş birliği konseyi toplanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız." dedi.

