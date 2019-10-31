Bakan Albayrak: 'Operasyon yapmaya çalıştılar'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.



Albayrak'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:



Dolar 10 lira olacak dediler, döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar.



Kur saldırılarına rağmen emin adımlarla hedeflerimize ilerliyoruz.



Ekonomimizin sağlam altyapısıyla normalleşme sağlandı.



Enflasyonda hedefimizden çok daha iyi bir noktaya geldik.



Ekim ayında enflasyonda yüzde 8'li seviyeleri görebiliriz.



TARİHTE İLK OLACAK



Enflasyonda yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz.



Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı firma sayısı ithalatçı firma sayısını geçti.



Cari fazla vererek önemli bir başarı yakaladık.



Tüm yılı yüzde 4'lük büyümeyle kapatmak istiyoruz.



Güçlü faiz indirimi kararlarına şahit oluyoruz bu güveni olumlu etkiliyor.



Faiz indirimi kararları piyasaları rahatlattı.



Reel sektörün finansal olarak desteklendiği yeni bir döneme gireceğiz.



İşsizlikte mücadeleye destek sağlamak için önümüzdeki dönemde güçlü adımlar atacağız. İstihdam odaklı kredi paketleri uygulayacağız.



Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak.



Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13,5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak.

