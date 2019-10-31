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Bakan Akar'dan yakalanan 18 asker hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

Güncel / 31 Ekim 2019 Perşembe 16:14
Bakan Akar'dan yakalanan 18 asker hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerindeki incelemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti.

Akar, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor. Gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.

Akar, S-400 tedarikine ilişkin, "Bu hava savunma sisteminin tam kapasiteyle çalışabilmesi için yapılan çalışmalar 2020 baharına kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma BakanıKara Kuvvetleri

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