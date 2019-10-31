USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) tamamlanan mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcının görev yeri değişti. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Yaşam / 31 Ekim 2019 Perşembe 16:59
307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, 256 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi çalışmasını tamamladı. Söz konusu kararname HSK'nin internet sitesinde yayımlanırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Velsel Kaçmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BaşsavcıCumhuriyet

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı