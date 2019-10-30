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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti

Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.

Dünya / 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:02
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor. Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.

Teröristlerin barınma yerleri dikkat çekti
Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü.

SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı. Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi. Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.

Tünel ağı kurulmuş
Teröristlerin sözde karargah ile nöbet tuttukları yerler arasında tünellerle ulaşım sağladığı belirlendi. Yaklaşık 5 metre derinlikteki tünellere demir merdivenlerle iniliyor. Merdivenden inen teröristlerin, tünel ağını kullanarak sözde karargah ve mevziler arasında gidiş gelişi sağladıkları belirlendi. Teröristlerin kaldıkları yerlerin pencereleri ile damlarını ise bez parçaları ve battaniyelerle kapatıp Türk askerinden gizlenmeye çalıştıkları tespit edildi. Kaynak : İHA

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