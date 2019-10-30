KPSS şartı aranmıyor! Binlerce kişi alınacak

Yurt genelinde vasıflı veya vasıfsız iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un yayımladığı son ilanlara göre, 51 bin personel alımı yapılacak.
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinde yayınladığı son ilanlara göre, 51 bin memur ve personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'a başvurunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.KPSS şartının aranmadığı işe alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.
İşte, İŞKUR'da yayımlanan 51 bin personel iş ilanları ile ilgili detaylar...
Ön başvuru şart
Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti.
Nasıl başvuru yapılır?
Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden 24 saat ilan sınırlaması yaparak ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.
Hangi alanlarda alım olacak?
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
Dokuma Konfeksiyon Makineci 642
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 630
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 554
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 508
Güvenlik Görevlisi 505
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 471
Büro Memuru (Genel) 466
Şoför-Yük Taşıma 465
Ambar/Depo Görevlisi 404
Aşçı 404
Pazarlamacı 380
Bulaşıkçı (Stevard) 346
Paketleme işçisi 331
Kalite Kontrolcü 304
Elektrikçi (Genel) 301
Aşçı Yardımcısı 293
Ayakkabı İmalatçısı 288
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 261
CNC Torna Tezgahı Operatörü 260
Forklift Operatörü 257
Beden İşçisi (Temizlik) 253
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 240
Ütücü 238