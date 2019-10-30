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Kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da teslim oldu!

İstanbul Maltepe Polis Merkezine teslim olan bir şüpheli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını boğduğunu ileri sürdü.

3. Sayfa / 30 Ekim 2019 Çarşamba 00:01
Kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da teslim oldu!

Alınan bilgiye göre Hasan A. (28), İstanbul Maltepe Polis Merkezine giderek, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kiraladığı villada alkolün de etkisiyle kız arkadaşı Asena Ercan'ı (27) boğarak öldürdüğünü iddia etti.

Polis ekiplerinin bilgi verdiği Fethiye Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapıları kilitli villanın balkon kapısını kırarak içeri girdi. Ekipler, üst kattaki yatak odasında Asena Ercan'ı ölü buldu.

Ercan'ın cesedi savcı incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak : AA

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PolisDevlet HastanesiÖlüdenizJandarma Komutanlığı

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