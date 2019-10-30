İmamoğlu: Hukuk yollarına başvuracağız!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik sürpriz bir kanun teklifi taslağı hazırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son veren taslak düzenlemeye göre boğazlarda artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı atayacak.



Kanun teklifinde en çok dikkat çeken nokta, İstanbul Boğazı'ndaki yetkinin İBB'den alınarak tüm üyelerini Cumhurbaşkanlığı'nın atayacağı 'Boğaziçi Başkanlığı'na devredilecek olması. Başkanlığa devredilen yetkiler arasında boğazdaki imar ve cins değişikliklerinin belirlenmesi de bulunuyor.







İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ



Gündeme oturan kanın taslağıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Euronews'a konuşan İmamoğlu, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik kanun teklifi taslağı hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin davetiyle Strasbourg'da bulunan İmamoğlu, 'İstanbul'un hukuku olan her şeyi yine hukuk yoluyla elde etmek istiyoruz. Hukukumuzu o anlamda sonuna kadar İstanbul halkı lehine kullanırız. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san' eğer sayın Cumhurbaşkanı biliyorsa, bu sözü de hatırlatmak isterim kendisine' şeklinde konuştu.



NE OLMUŞTU?



Görüşe açılan teklif taslağına göre İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi konularında halen yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Böylece kurullardaki bakanların, idare heyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkileri de sıfırlanmış olacak.