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FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, üst üste 3. kez 25 baz puan faiz indirimine gidildiğini açıkladı. Fed bu kadarla faizleri 1.50-1.75 arasına çekti

Ekonomi / 30 Ekim 2019 Çarşamba 21:10
FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti.

Federal Açık Piyasa Komitesi faiz indirimlerine devam ediyor. Amerika Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti. Fed faiz kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı. Fed'in son 3 toplantıda yaptığı faiz indirimi 75 baz puana ulaştı.

KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Fed'den karar sonrası yapılan açıklamada, "Belirsizlikler sürüyor, uygun faiz patikası değerlendirilecek. İşletme sabit yatırımları ve ihracat zayıf seyretmeye devam ediyor. Ekonomik büyüme ılımlı hızla artıyor" denildi.

Yatırımcılar ve uzmanlar, toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın aksi yöndeki baskısına rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yılın parasal gevşeme kampanyasına ara vermeye hazırlandığını düşünüyordu.

FAİZ KARAR SONRASI SONRASI DOLAR HAFİF YÜKSELDİ

Dolar/TL, Fed kararı sonrası 5,71 seviyesinden 5,72 seviyesine yükseldi.

3. FAİZ İNDİRİMİ

Bloomberg'in haberine göre, Fed 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.

Faiz İndirimiMerkez Bankası

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