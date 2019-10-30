Esed yönetiminden terör örgütü YPG'ye skandal çağrı

Esed rejiminin Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) Suriye ordusuna katılma çağrısı yaptı.



Bugün Suriye devlet ajansı Sana tarafından yayımlanan açıklamada bakanlık, orduya katılmak isteyenler için gerekli düzenlemelerin yapılacağını, bugüne kadar zorunlu askerlikten kaçmış olanların ve yetkililer tarafından aranmakta olanların da bu düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtti.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURDUĞU POLİS BİRİMİNE DE 'KATILIN' ÇAĞRISI YAPILDI



Suriye devlet ajansı Sana'nın aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı da YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'nin kurduğu polis birimine Suriye polisine katılma çağrısında bulundu.



Suriye Eğitim Bakanlığı da ülkenin kuzeydoğusunda yıllardır Suriye hükümetine bağlı okullarda eğitim alamayan öğrencileri eğitim sistemine dahil etmeye hazır olduğunu açıkladı.



YPG'NİN SURİYE ORDUSUNA KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için Suriye ordusunu davet eden YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin, ilerleyen süreçte Suriye ordusuna 5. kolordu olarak katılabileceği iddia ediliyordu.



ERDOĞAN'DA PUTİN'E ANLATMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise YPG mensuplarının Suriye ordusuna katılma olasılığı hakkında 'Biz Sayın Putin'e bir hatırlatma yaptık; sizin dediğinizin değişik bir versiyonuydu. Dedik ki 'Bunlar icabında rejimin elbiselerini giymek suretiyle arazide kalırsa ne olur?' 'Müsaade etmeyiz' dedi' diye konuşmuştu.