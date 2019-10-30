Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,5 yükselerek 86'dan 89,8'e ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.



Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 4,5 artarak 86'dan 89,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104,2, hizmet sektörü güven endeksi 90,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi. Kaynak : AA

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