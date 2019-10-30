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Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor" dedi.

Siyaset / 30 Ekim 2019 Çarşamba 12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde ve törenle kutlamakla kalmadık. Eserlerimizle açılışını birer hizmet şölenine çevirdik.

Bugün artık kendine güvenen bir ülke var. Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik.

FETÖ'cü teröristler tankları ve silahlarıyla gece karanlığında üstümüze geldiğinde milletimizle birlikte direndik. Türkiye'yi Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik.

Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor.

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