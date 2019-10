Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Cumhuriyetimizi yaşatmak ve daha ileri taşımak için emek veren, ter döken herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bayramlarını sözde ve törenle kutlamakla kalmadık. Eserlerimizle açılışını birer hizmet şölenine çevirdik.



Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu geçti.



Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur. 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. İnşallah cumhuriyetimize en büyük hizmetimizde 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.



Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Bugün artık kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ile aynı ideallere odaklanmış bir Türkiye var. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, yedi düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var. Bugünlere kolay gelmedik. Çok büyük bedeller ödedik. Pek çok badireyle yüzleştik. Tüm bu süreçte sadece Rabbimizden yardım istedik, milletimize güvendik. Şartlara, rakiplere, düşmanlara değil sadece Rabbimize teslim olduk.



(Terörle mücadele)



3-5 terör eylemiyle ülkenin hizaya sokulduğu günler artık geride kaldı. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Art niyetimiz, içten pazarlığımız korkumuz asla olmamıştır. En karanlık gecenin bile bir sabahı olduğu gerçeğini asla unutmadık. Başarılara güvenerek kibire kapılmadık. Dik durduk ama diklenmedik. FETÖ'cü teröristler tankları ve silahlarıyla gece karanlığında üstümüze geldiğinde milletimizle birlikte direndik. Türkiye'yi, Suriye, Irak, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik.



Türkiye yeni bir 'İstiklal Harbi' veriyor ve hamdolsun zafere adım adım ilerliyor. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde bize destek veren milletimizin her bir ferdine ve dünyadaki dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi sıkı tuttuğumuz sürece kimse karşımızda duramaz.



(Enflasyon ve faiz mesajı)



Ekonomiyle ilgili 'çökerttik' dediler. Battı mı? Göründüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor. Enflasyonda da en kısa zamanda inşallah tek haneli rakama ulaşacağız. Bunu başaracağız ki ekonomi rayına otursun. Hiç şüpheniz olmasın ki bunu başaracağız. Densizlik düzeyindeki söz ve davranışlar ilgili arkadaşlar gerekli cevabı veriyor.



Yıllarca bizi kendi içimize hapsedip kavga ettirerek medeniyet misyonumuzdan uzak tuttular. Biz ülkemizi bu kısır döngüden kurtardık.



İspanya'daki Yahudilerden Afrika'daki mazlumlara başı dara düşen buraya sıkışmıştır. İstiklal Harbimizi verirken Osmanlı coğrafyasının tamamından maddi ve manevi destek aldık. Senegal'de on binlerce köle boyunlarında zincirle ABD'ye taşındı. ABD bunun hesabını tarihe nasıl verecek?



(Barış Pınarı Harekatı)



Türk bu coğrafyada bir medeniyetin adıdır. Barış Pınarı Harekatımızla gördük ki karşımızdakiler bir asır önce ne düşünüyor, ne yapıyorsa devam ediyorlar. Barış Pınarı Harekatı başladığında beri yurt dışında ülkemiz aleyhinde 700'e yakın eylem gerçekleştirildi.



Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum... Yanlış yapıyorsunuz. Bugün beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Yaptığınız yanlışı elbet anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya bütün ülkelerde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Uçağa içi silah dolu çantalarla binen teröristlere göz yumduğunuzu biliyoruz.



İsimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yapmadığınızı da biliyoruz. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Kendi vatandaşınız olan teröristleri almamak için kıvranıyorsunuz. Biz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlarda bunu yapacak irade yok.



Desteklediğiniz teröristlerin elinde masumların kanı var. Terör balonu bir gün patladığında pislikler etrafınıza acı olarak bulaşacak. Biz her fırsatta ikaz görevimizi yaparak, bununla yetinmeyip gerektiğinde istihbari bilgi de vererek vicdani sorumluluğumuzu yapıyoruz.



Vatandaşlarımızın uğradıkları saldırılar ve haksızlıklar konusunda her türlü girişimde bulunup, hesap soracağız.



Terörle mücadele konusunda inşallah yakın dönemde yeni müjdelerimiz olacak.







(Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe asker selamı)



Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Biz selamımıza ara vermeyeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyecek, yola devam edeceğiz.



Barış Pınarı bölgeyi terörden temizleme harekatıdır. Türkiye için her an bir tehdit, taciz kuşağıydı. Son BM Genel Kurulu'nda görüştüğümüz dünya liderlerine plan, projelerimizi anlattım. Desteğe gelince ses yok.



Petrol dediğin zaman hemen dalarlar. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına bedel.



Harekat başlayınca dünya kamuoyunda bir şaşkınlık oldu. Kısa zamanda netice alacağımızı beklemiyorlardı. 20 şehidimiz var. Üzüntülerini belirtmek için arayan hiçbir batılı ülke yok. Şu an Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki bölgeyi 900 kadar teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş bulunmaktayız. Tel Rıfat'ın batısına doğru giriyoruz. Ayn El Arab'ın da teröristlerden boşaltılıp kontrolümüz altına girmesi lazım. Rusya ile birlikte sınırlarımızda geriye doğru 7 km derinlikte ortak devriye yürüteceğiz.



Sahada kısa sürede elde ettiğimiz başarı batıda adeta panik halinin ortaya çıkmasına yol açtı.



Sloganik olarak 'Ne kadar kalacaksınız?' diye soruyorlar. Ben de 'Siz ne zaman çıkacasınız?' diyorum. Uluslarası toplantı olacaksa sınırda ya da İstanbul'da yapılır. Olayın olduğu yer burası sen beni Berlin'e çağırıyorsun. Turist miyim ben...



ABD'den gelen heyetle üzerinde uzlaştığımız 13 maddelik mutabakat sonrası harekata ara verdik. Hala askerimize saldırı devam ediyor. Bölgeyi adım adım tarıyoruz. Bu hattın dışından saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahasını genişleteceğiz. Rusya ile cuma günü ortak devriyeyi başlatıyoruz. Teröristlerin çıkartılmadığını görürsek harekatı hakkımızı saklı duruyor. Şimdilik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye bakacağız.



(ABD'nin skandal yaptırım kararları)



Barış Pınarı Harekatı'nın özellikle ABD'de iç politikada da çok ciddi sonuçlar doğurmaya başladığını görüyoruz. Bu atılan adımın hiçbir kıymeti yok, Bunu tanımıyoruz. Kendileri alıp kendileri oynuyor. Kıymeti harbiyesi yok. Atmış olduğunuz bu adımı, almış olduğunuz bu kararı tanımıyoruz. Bizim inancımızda sıykırım kesinlikle yasaktır. Bunu böyle ifade edenler sadece kendilerine göre suçlu aramanın gayreti içindedir. Hazırlıkların yapıldığını gördüm. Aynı şekilde ABD'ye yanıt verilecek. Meclis'e bir metin gelecek.



Asala 100'den fazla silahlı saldırı gerçekleştirdi. 40'ın üzerinde şehidimiz var. Bundan haberiniz var mı?



Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarıyı da reddediyorum. ABD, bir FETÖ'ye mahkum olacak küçüldü mü? Bu ne hal?