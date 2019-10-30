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Bağcılar'da hareketli gece

Bağcılar Maslak Caddesinde iki kafe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Kafelerin camlarında ve park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri, kafeleri kurşunlayan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

3. Sayfa / 30 Ekim 2019 Çarşamba 03:20
Bağcılar'da hareketli gece
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Olay, 02.00 saatlerinde Bağcılar İlçesi Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir kafe önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafe önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Kurşun seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Plakası öğrenilemeyen otomobil daha sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kafe etrafında güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı.

Kafenin camları ve park halinde olan bir otomobilde hasar meydana geldi. Polisler, kafeyi kurşunlayan kişi ve kişileri bulmak için harekete geçti. Kaynak : İHA

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