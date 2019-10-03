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WhatsApp'ta yeni sistem açığı (O mesajlara dikkat)

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir sistem açığı keşfedildi.

Teknoloji / 03 Ekim 2019 Perşembe 11:03
WhatsApp'ta yeni sistem açığı (O mesajlara dikkat)

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil bir sistem açığı ile gündemde.

Tespit edilen WhatsApp açığı, kötü niyetli kişilerin, kullanıcıların telefonundaki dosyalara ya da mesajlara erişmesini sağlıyor.

Awakened takma isimli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan açık sayesinde siber korsanlar WhatsApp kullanıcılarına gönderdikleri GIF'ler ile kullanıcı verilerine erişebiliyor.

Bulduğu açığı Facebook‘a bildiren Awakened'ın bu keşfinin ardından Facebook'un platformda bir güvenlik güncellemesine gitmesi bekleniyor.

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