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Su borusu bomba gibi patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı. Patlama sonucunda bazı evlerin bahçelerini ve bodrum katlarını su bastı.

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:32
Su borusu bomba gibi patladı
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Ortakent Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattındaki bomba gibi patladı. DSİ ait olan su borusunun patlamasıyla birlikte bazı evleri bodrum katlarını ve bahçeleri su bastı. Evlerin bodrum katlarındaki ve bahçelerdeki suları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Muski ve Bodrum Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı. Kaynak : İHA

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Onarım ÇalışmasıBüyükşehir BelediyesiOrtakentİçme Suyu


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