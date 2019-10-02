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Pençe Harekatları'nda PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' 'Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu'.

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:18
Pençe Harekatları'nda PKK'ya ağır darbe!

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.


Kaynak : AA

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