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Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Dünya / 03 Ekim 2019 Perşembe 15:35
Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü
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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Metro durağı kapatıldı

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.
Kaynak : AA

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