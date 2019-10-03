Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.



4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.



Metro durağı kapatıldı



Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.



Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.

Kaynak : AA

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