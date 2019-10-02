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Motosikletlinin ölümden döndüğü an!

Karaman’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü havalanarak 20 metre ileri fırladı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:55
Motosikletlinin ölümden döndüğü an!
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi 694 Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Beytullah Ç'nin (15) kullandığı 70 AAJ 692 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan Mustafa Y. idaresindeki 42 CJZ 06 plakalı kamyonete hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü havalanarak 20 metre ileri fırladı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü Mustafa Y., polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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