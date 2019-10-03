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Mahkemede şaşırtan anlar... Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

ABD'de dün görülen bir mahkemede yaşanan anlar herkesi duygulandırdı.

Dünya / 03 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Mahkemede şaşırtan anlar... Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger, 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean'i vurarak öldürmüştü.

31 yaşındaki Amber Guyger, Botham Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.

Yanlış anlaşılma sebebiyle işlenen cinayetin duruşması dün Dallas kentindeki mahkemede görüldü.
Mahkemede Botham Jean'in dondurma yemek için evden çıktığı fakat Amber Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğu bilgisi verildi.

Mahkemede jürinin de kararıyla Amber Guyger'e 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarıldı.

Botham Jean'in kardeşi, genç adamın katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanrı da böyle düşünüyordur o da seni affederdi." dedi.

Bu sözlerin ardından ikili birbirlerine sarılarak ağlamaya başladı. Söz konusu anlar mahkemeye damga vurdu.

ABD'de polis olarak dört yıl görev yapan Amber Guyger'in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekti.

31 yaşındaki eski polis, yaşamının tehlikede olduğunu düşündüğü için silahını ateşlediğini söyledi.

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