Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkisinde oturan evli ve 1 çocuk babası 48 yaşındaki çiftçi Ramazan Korkut'un, 3 yıl önce evi yandı.



TÜM BİRİKİMİ YANAN EVE GİTTİ



Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u, ana sınıfına gönderemedi. Bu yıl Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin, yol sıkıntısı devam etti.







'ORMAN YOLU OLDUĞU İÇİN YAPAMIYORUZ' CEVABI



Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz.'cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı. Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi.









HALUK LEVENT'TEN YARDIM SÖZÜ



Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine destek veren Haluk Levent, kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının bir hayırsever tarafından ödeneceğini duyurdu.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Haluk Levent, 'Ankara'dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini, bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara'ya gittiğimde ona ve ailesine kahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.



Baba Ramazan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Haluk Levent telefonla aradı. Arkadaşların yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın ödeneceğini söyledi. Kendisi de bizi ziyaret edecekmiş. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ettim.' dedi.







Kaynak : AA

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