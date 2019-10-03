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İran, Irak'la arasındaki iki sınır kapısını kapattı

Tahran yönetimi, gösterilerle sarsılan batı komşusuyla arasında bulunan iki sınır kapısının kapatıldığını duyurdu.

Dünya / 03 Ekim 2019 Perşembe 11:47
İran, Irak'la arasındaki iki sınır kapısını kapattı

Irak'ta en az 12 göstericinin ölümüne yol açan protestolar, Ortadoğu'yu sarstı. İran, batı komşusuyla arasındaki iki sınır kapısının karışıklık nedeniyle kapatıldığını bugün açıkladı.

Irak'ta ise, bu sabah başkent Bağdat ve üç şehirde 'ta geniş çaplı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat'tan sonra sokağa çıkmanın yasak olduğu üç şehir Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) oldu. Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

YEŞİL BÖLGEYE FÜZE

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de gece saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, Yeşil Bölge'ye iki füze atıldığını bildiriyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins, Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı.

Güneydeki Basra'dan kuzeydeki Kerkük'e kadar yayılan gösterilerde, protestocular işsizlik ve yolsuzluk karşıtı sloganlar atıyor.

Polis sokağa çıkang göstericilere biber gazı sıkarken, başkent Bağdat'ta dün gökyüzü siyah dumanlarla kaplıydı.

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