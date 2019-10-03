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İki üniversitede eğitime 20 gün ara!

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Eğitim / 03 Ekim 2019 Perşembe 12:34
İki üniversitede eğitime 20 gün ara!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün duyurusunda, '26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır' bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki dersler de kampüsteki yeni binalara alındı.

Mühendislik


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