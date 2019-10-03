USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,26

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

Eylül ayında sarımsak, fiyatı en fazla artan ürün olurken, en fazla limonun fiyatı düştü.

Ekonomi / 03 Ekim 2019 Perşembe 10:25
Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre; sarımsak yüzde 42,58 ile fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 30,85 artan kabak olurken, üçüncü sırayı fiyatı yüzde 27,75 artan salatalık gördü.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle: 'Taksi ücreti yüzde 19,71, patlıcan yüzde 18,84, erkek sweatshirt yüzde 17,02, yurt ücretleri yüzde 14,23, doğalgaz yüzde 13,92, sivri biber yüzde 13,82, okul servis ücreti yüzde 11,35, yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta yüzde 11,25, dolmuş ücreti yüzde 10,54, metro ücreti yüzde 9,46, çay yüzde 9,09, reçel yüzde 8,05, Antep fıstığı yüzde 7,07, erkek eşofmanı yüzde 6,86, yumurta yüzde 6,77, erkek ceketi yüzde 6,61 ve kreş ve gündüz bakım evleri yüzde 6,60'.

En fazla limonun fiyatı düştü

Eylül döneminde limon yüzde 24,62 ile en fazla düşen ürün olurken, ikinci, sırada yüzde 20,29'luk düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yer aldı. Üçüncülüğü ise fiyatı yüzde 18,23 düşen kuru soğan yerleşti.

Eylül ayında fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: 'Elma yüzde 15,29, taze balıklar yüzde 14,23, patates yüzde 12,22, domates yüzde 10,10, tavuk eti yüzde 10,05, kavun yüzde 4,57, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 4,51, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 3,54, erkek tişörtü yüzde 2,74, fındık içi yüzde 2,65, üzüm yüzde 2,46, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 2,08, nohut yüzde 1,77, badem içi yüzde 1,00, kuru fasulye yüzde 0,78, buğday unu yüzde 0,63 ve salça yüzde 0,57'. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kuru FasulyeYurt DışıKüçük EvServis ÜcretiSivri Biber


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı