Belçika'ya Türk düşmanı bakan!

Belçika'da siyasete atılarak PKK yandaşlığı yapan Zuhal Demir, Belçika'da Çevre, Güvenlik, Enerji ve Turizm Bakanı oldu.



Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Az önce yemin töreninde yeni Çevre, Güvenlik, Enerji ve Turizm Bakanlığı adına bakanlığım için yemin etmiş bulunuyorum" dedi.







"TÜRKÇE DERSLERİ YASAKLANSIN"



PKK yandaşlığıyla öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.



"BANA TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORUM"



Geçtiğimiz yıl, "Bana Türk denmesinden utanıyorum." diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla biliniyor.



39 yaşındaki Zuhal Demir, hukuk fakültesi mezunu ve ülkedeki Milliyetçi Flaman Partisi'nin üyesi.