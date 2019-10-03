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Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar’da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.

Yaşam / 03 Ekim 2019 Perşembe 14:22
Asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA) Kaynak : İHA

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