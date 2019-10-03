Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

Anayasa Mahkemesi, 2013'te Kazlıçeşme'de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.



Tahliye edilmesi bekleniyor



Önder, 3 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle 2018'den beri Kandıra Cezaevinde yatıyordu. Sırrı Süreyya Önder'in bu karar doğrultusunda tahliye edilmesi bekleniyor.



Dava süreci



7 Eylül'de İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.



Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece 'Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.



Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.



Önder'e 2013 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle suçlama yöneltiliyordu. Sırrı Süreyya Önder 6 Aralık 2018 tarihinde 3 yıl 6 ay hapis cezasını çekmek için teslim oldu ve Kandıra F Tipi cezaevine gönderildi.













