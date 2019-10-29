YPG için zaman daralıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Çekilenler de var. Rejim ve Rusya bunu teyit ediyor. Henüz tamamını çekildiğini söylemek mümkün değil. Askerlerimiz arasında temas var. Rusya'dan askeri heyet geliyor.” Açıklamasının ardından, o heyet Ankara'ya geldi.



Milli Savunma Bakanlığı'nda, temaslarda bulunan heyetle çekilmedeki son durum ele alındı.



Devriye alanları, devriye gözetleme kulelerinin yerleri ikmal noktaları, ortak koordinasyon merkezi gibi başlıkların da masaya yatırıldığı görüşmelere devam edileceği vurgulandı.



Diplomasi trafiğinin diğer kanadında ise Amerika Birleşik Devletleri var.



Barış Pınarı Harekat bölgesinde YPG'li teröristlerden kaynaklanan saldırıların artması üzerine ABD'nin Ankara'daki askeri ataşesi Genelkurmay Karargahı'na çağrıldı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, askeri ataşeye YPG'nin bölgeden tamamen çekilmesi konusunda verilen taahhüt hatırlatıldı, terör örgütünün bölgedeki saldırılarının devam ettiği vurgulandı. Askeri ataşeden, devam eden bu durum hakkında izahat istendi. Bu arada, Resul Ayn'ın güneyindeki bazı bölgelerde Suriye Milli Ordusu ile YPG'li teröristler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.



Barış Pınarı Harekat bölgesi dışından Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik havan ve çok namlulu roket atışları yapıldığı bildiriliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, bu atışlara obüslerle karşılık veriyor.



HASTANE HİZMETE GİRDİ



Bir diğer yandan teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastane Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tadilattan geçirilerek yeniden hizmete girdi.



Hastanenin eksik cihaz ve donanımlarının tamamlanmasının ardından acil, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve dahiliye servislerinde hizmet verilmeye başlandı.



Türk sağlık görevlilerinin de destek verdiği hastanede 5 tercüman, 10 acil tıp teknisyeni, 6 ambulans personeli, 4 şoför, 2 eczacı, 4 teknik personel, 2 laborant, 1 röntgen teknisyeni, 6 hizmetli, 6 doktor görev yapıyor.



Bölge halkı verilen hizmetler nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederken, Türk sağlık ekiplerine de yoğun ilgi gösteriyor.



Kaynak : İHA

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