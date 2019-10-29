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Rusya: Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG planlanandan önce çekildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı" açıklamasını yaptı.

Dünya / 29 Ekim 2019 Salı 17:43
Rusya: Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG planlanandan önce çekildi

Suriye'de YPG'nin çekilmesi için verilen sürenin bitimine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Suriye'nin kuzeydoğusundaki silahlı birliklerin güvenli koridor bölgesinde çekilmesi tamamlandı. Çekilme planlanandan önce bitirildi' dedi.

Türkiye ve Rusya, YPG'ye bağlı birliklerin operasyon bölgesinden çekilmesi için anlaşmaya varmıştı. Soçi'deki mutabakata göre Türkiye çekilme için 150 saat süre vermişti.

Söz konusu 150 saat bugün saat 18.00'de sona eriyordu.

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Savunma BakanlığıRusya

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