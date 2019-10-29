USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Ekim 2019 Salı 06:40
Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Video için tıklayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere Narkotik, Özel Harekat Polisi, Helikopterin desteklediği 250 polis şafak baskını yapıldı. Baskında Özel Harekat polisleri koç başlarıyla kapıyı kırarak içeri girerken, ‘Aleks' isminde detektör köpeği arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise sokakların giriş çıkışlarını kapatarak, adeta kuş uçurtmadı.

35 farklı adrese eş zamanlı baskında, ‘torbacı' diye tabir edilen 40 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Şafak BaskınıUyuşturucu TicaretiHarekat Polisiİstanbul Emniyet MüdürlüğüÖzel Harekat Polisleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı