Donald Trump duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de öldürüldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, öldürülen kişinin kimliğini açıklamadı.
Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, 'Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin yerine geçecek olan kişiyi de ABD askerleri öldürdü' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, önceki DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı. Bağdadi'nin ölümüyle ilgili Trump, 'Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak. Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti' demişti.