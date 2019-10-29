Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde önemli açıklamalarda bulundu
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
- Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.
- Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır.
- Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.
- Biz insan olmanın, Müslüman olmanın Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.
- Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.
- Biz rol yapmıyoruz, ilizyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin önünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır.
- Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.