Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



- Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



- Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.



- Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır.



- Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.



- Biz insan olmanın, Müslüman olmanın Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.



- Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.



- Biz rol yapmıyoruz, ilizyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin önünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır.



- Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.