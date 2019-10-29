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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde önemli açıklamalarda bulundu

Siyaset / 29 Ekim 2019 Salı 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

- Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

- Türkiye, milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi.

- Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu ortaya çıkmıştır.

- Terör örgütleri devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa, milletimizin dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

- Biz insan olmanın, Müslüman olmanın Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

- Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.

- Biz rol yapmıyoruz, ilizyon yapmıyoruz. Bizim felsefemizin önünde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır.

- Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.

CumhurbaşkanıTürkiyePetrolMüslümanSuriye

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